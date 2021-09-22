أردوغان يدعو واشنطن لتحمل مسؤولية أكبر بمسألة اللاجئين الأفغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤولية أكبر في مسألة اللاجئين الأفغان.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، الأربعاء خلال تواجده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أردوغان بأن تركيا لن تكون "مستودعًا للاجئين" في المقابلة التي ستنشر كاملة يوم الأحد.

ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تتحمل المسؤولية عن اللاجئين الأفغان، قال الرئيس أردوغان: "في الوقت الحالي، لم تفِ الولايات المتحدة بمثل هذه المسؤوليات، يوجد حالياً أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني غير موثق في بلدنا. ولا تزال تركيا غير قادرة على قبول اللاجئين الأفغان".

وشدد الرئيس أردوغان على أن الولايات المتحدة يجب أن تفعل المزيد فيما يتعلق باللاجئين الأفغان.

وبين قائلاً: "لماذا كانت الولايات المتحدة هناك منذ 20 عاماً، يجب أن تجيب أولاً على هذه الأسئلة من تلقاء نفسها".

واستكملت الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان في 31 أغسطس/ آب الماضي، بالتزامن مع سيطرة حركة طالبان على البلاد وعودتها إلى الحكم.

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، حكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.