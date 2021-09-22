المغرب يستقبل أول دفعة من المسيرات التركية طراز "تي بي 2"

استقبل المغرب الوحدات الأولى من الطائرات القتالية غير المأهولة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، حسبما أفادت مواقع إخبارية محلية مساء الاثنين، نقلاً عن منتدى إخباري عسكري متخصص على الإنترنت.

وذكرت وسائل الإعلام المغربية أن عمليات التسليم بدأت في 17 سبتمبر/أيلول. ومن المقرر تسليم باقي الوحدات تدريجياً في إطار صفقة يُعتقد أنها تمت بين المغرب وشركة "بايكار" التركية المصنعة في أبريل/نيسان.

وأكد التقرير أن القوات المسلحة الملكية المغربية طلبت ما مجموعه 13 طائرة بدون طيار من هذا الطراز. كما أفادت الأنباء أن عدداً من أفراد القوات المسلحة الرواندية حضروا برنامجاً تدريبياً في تركيا في يوليو/تموز.

وتأتي الصفقة في ظل التوترات الإقليمية وفي الوقت الذي يقوم فيه المغرب الذي يعتمد بشكل كبير على اقتناء الأسلحة الأمريكية، بتحديث جيشه من خلال إبرام صفقات مع عدة دول بما في ذلك فرنسا.

يذكر أن المغرب كان قد استخدم سابقاً الطائرات المسيرة لأغراض المراقبة، لكن التطورات والاتفاقيات الأخيرة تظهر أن القوات الجوية المغربية تستعد لاستخدام الطائرات القتالية بدون طيار في عمليات جو-أرض.

وفي أبريل/نيسان، تم تشغيل طائرة مسيرة للجيش المغربي في إطار غارة جوية ضد عناصر جبهة البوليساريو في منطقة الصحراء الغربية.

تجدر الاشارة إلى أن قدرة المسيرات التركية من هذا الطراز أُثبتت فعاليتها في الميدان عدة مرات من قبل القوات المسلحة التركية وجيوش الدول التي حصلت على هذه الطائرة.

كما كان لـ "تي بي 2" الفضل في سوريا بالتعاون مع عناصر القوات الجوية الأخرى، في توجيه ضربة قوية لعناصر نظام بشار الأسد، وتدمير عتاده العسكري من مدافع الهاوتزر إلى الطائرات الروسية الصنع في محافظة إدلب في شباط - آذار 2020.

وفي إقليم "قره باغ" ساعدت مسيرات بيرقدار الجيش الأذربيجاني على استعادة الأراضي التي احتلتها القوات الأرمينية، مما ساهم في زيادة شهرتها في جميع أنحاء العالم.

كما قدمت هذه الطائرات المسيرة دعماً جوياً حاسماً للشرعية الليبية التي دعمتها تركيا، ونجحت كذلك في توجيه ضربات جوية اغتالت كبار قادة تنظيم بي كا كا الإرهابي خلال العامين الماضيين.

وقد بيعت مسيرات "بيرقدار تي بي 2" إلى عدة دول من بينها أوكرانيا وقطر وأذربيجان وبولندا. وفي مايو/أيار، أصبحت بولندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحصل على طائرات بدون طيار من تركيا.

كذلك أبدت المملكة العربية السعودية اهتماماً بشراء طائرات تركية بدون طيار. وألمحت لاتفيا أيضاً إلى أنها قد تكون ثاني دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تحصل على الطائرات بدون طيار التركية. وتبدو ألبانيا مهتمة أيضاً بإبرام صفقة لشراء هذه المسيرات المتطورة.