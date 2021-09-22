تركيا تؤكد مواصلة العمل حتى اجتثاث الإرهاب من جذوره

أكدت رئاسة الجمهورية التركية مواصلة جهودها حتى تجفيف منابع الإرهاب من أجل سلامة البلاد وأمنها ووحدتها.

جاء ذلك في تغريدة نشرها فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، الثلاثاء، على حسابه الشخصي "تويتر"، تعليقًا على رفض المركز الدولي لفض المنازعات المتعلقة بالاستثمارات، التابع للبنك الدولي، طلب الحصول على تعويضات بقيمة 126 مليون يورو كان قد تقدم به تنظيم "غولن" الإرهابي.

وقال ألطون في تغريدته: "سنواصل محاربة كافة أشكال الإرهاب من أجل سلامة تركيا ووحدتها واستقلالها ومستقبلها، وسنواصل تجفيف الإرهاب من منابعه".

وشدد على أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، برفض طلب التنظيم الإرهابي "خطوة مهمة أثبت أن تركيا محقة في مكافحتها للإرهاب".