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تواصل أعمال تنظيف آثار التسرب النفطي من السواحل السورية في هطاي

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.09.2021 16:01
جانب من أعمال التنظيف الأناضول جانب من أعمال التنظيف (الأناضول)

تتواصل في ولاية هطاي التركية جهود تنظيف آثار التسرب النفطي الذي جاءت به أمواج البحر من سوريا، على سواحل قضاء صمانداغ والمناطق القريبة منه.

وأفاد مراسل الأناضول، الأربعاء، أن فرق مديرية البيئة والتخطيط العمراني في الولاية، تواصل أعمال التنظيف في ساحل قضاء صمانداغ.

وأضاف أن فرق المديرية تعمل على تنظيف منطقة الشاطئ من آثار التسرب النفطي والنفايات، بالتعاون مع فرق إدارة حماية البيئة.

وأواخر أغسطس/ آب الماضي، دفع تسرب نفطي قادم من سوريا كلا من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لاتخاذ تدابير للحيلولة دون وصول التلوث إلى سواحلهما.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، حينها، فإن محطة للطاقة الكهربائية في مدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط، شهدت تسربا للنفط.

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