أردوغان: طالبان لم تشكل إدارة شاملة وحاضنة للجميع

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أسفه لعدم تشكيل حركة طالبان إدارة شاملة وحاضنة للجميع في أفغانستان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الخميس، من "البيت التركي" بولاية نيويورك الأمريكية التي يزورها للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "بالنظر إلى النهج الحالي لطالبان، للأسف لم يتم تشكيل إدارة شاملة وحاضنة للجميع".

واستطرد: "الآن نتلقى بعض الإشارات حول احتمال إحداث تغييرات في الإدارة بحيث تكون شاملة وحاضنة لجميع الأطياف، وبحدوث ذلك يمكننا الجلوس مع طالبان والتحاور حول ما يمكن فعله من أجل أفغانستان".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لا يمكن أن تفتح أبوابها في وجه موجات الهجرة التي قد تأتي من أفغانستان، وأن واشنطن لا يمكنها أن تطالب بذلك.

وتطرق أردوغان إلى مسألة إصلاح هيكلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي قائلا: "العالم اليوم ليس كما كان في فترة الحرب العالمية الأولى والثانية، فلا يمكن أن يكون مصير العالم مرتبط بما ستتفوه به الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".

وشدد على ضرورة بدء الإصلاح في هيكلية مجلس الأمن الدولي من خلال إلغاء حق النقض "الفيتو" من الأعضاء الدائمين.

وعن ملف تغير المناخ، قال أردوغان إن بلاده ستعبر عن أفكارها بشأن تغير المناخ من خلال رسائل تعتزم توجيهها في مؤتمر غلاسكو المرتقب.

وصرح بأن "اتفاقية باريس للمناخ" سيتم عرضها على البرلمان التركي للمصادقة عليها مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم.