السفير التركي بالدوحة يلتقي مسؤلا بحكومة طالبان

أجرى السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، مباحثات مع وكيل وزير خارجية حكومة حركة "طالبان"، حول سبل تحقيق الاستقرار في أفغانستان، بحسب السفارة ومصدر للأناضول الخميس.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت الحركة على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية ذلك الشهر.

وذكرت السفارة التركية، عبر حسابها على بتوتير الخميس، أن السفير كوكصو استضاف، في مكتبه الأربعاء، شير محمد عباس ستانكزي، وكيل وزير خارجية حكومة "طالبان"، ووفدا مرافقا له.

فيما قال مصدر في السفارة، لمراسل الأناضول، إن السفير كوكصو بحث مع ستانكزي "مستجدات الوضع في أفغانستان، وسبل دمج كل مكونات الشعب الأفغاني في الإدارة المستقبلية، بما يحقق الاستقرار".

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن السفير أكد أن "بلاده تتمنى للشعب الأفغاني أن ينعم بالسلام، ولن تتردد في مساعدة الأشقاء الأفغان بما تملكه من خبرات وإمكانيات".

فيما أعرب وفد "طالبان"، خلال الاجتماع، عن أمله في إقامة علاقات طيبة وطويلة المدى بين أفغانستان مع تركيا، بحسب المصدر.

وشكلت "طالبان" حكومة لتصريف الأعمال، ووعدت بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية للإضرار بأي دولة أخرى.

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، بقيادة واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته.