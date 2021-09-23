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السفير التركي في كابل يلتقي وزير خارجية حكومة طالبان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 23.09.2021 10:39
وزير خارجية حكومة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان مع السفير التركي لدى كابل الأناضول وزير خارجية حكومة "طالبان" لتصريف الأعمال في أفغانستان مع السفير التركي لدى كابل (الأناضول)

التقى السفير التركي لدى كابل وزير خارجية حكومة "طالبان" لتصريف الأعمال في أفغانستان، وبحث معه قضايا مختلفة.

وأفاد المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن أمير خان متقي والسفير جهاد أرغيناي بحثا خلال اجتماع عقداه قضايا المساعدات الإنسانية والصحة واللاجئين الأفغان والطلاب.

وأوضح أن متقي طلب استكمال تركيا مشاريعها في أفغانستان، مؤكدا رغبته في الحفاظ على العلاقات والتعاون.

وفي أغسطس/ آب الماضي، سيطرت "طالبان" على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتمل في 31 من الشهر نفسه.

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