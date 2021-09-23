تشاوش أوغلو يجتمع بنظرائه من إسبانيا وإيطاليا وإيران في بنيويورك

اجتمع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الإسباني خوسي مانويل ألباريس، والممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، في مدينة نيويورك الأمريكية.

جاء ذلك في إطار محادثاته الدبلوماسية خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بين 21 ـ 27 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال تشاوش أوغلو، في تغريدة، إن الاجتماع مع ألباريس وموراتينوس ركز على مكافحة معاداة الأجانب والتمييز.

وفي تغريدة أخرى، قال الوزير التركي إنه التقى أيضا نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وبحث معه القضايا العالمية الراهنة بما في ذلك التطورات في أفغانستان وليبيا وسوريا وإفريقيا.

كما التقى تشاوش أوغلو، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتناول معه القضايا الثنائية والإقليمية، بحسب ما ذكر في تغريدة منفصلة.