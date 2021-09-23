زيارة أردوغان لنيويورك.. لقاءات ورسائل هامة على كافة الأصعدة

في زيارة وصفت بالمكوكية بمدينة نيويورك الأمريكية، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العديد من اللقاءات المثمرة مع الجالية التركية، وعدد من المسؤولين السياسيين، وكذلك شخصيات من عالم كرة القدم، واستقبال وفود صحفية، كل ذلك إلى جانب حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76.

كلمة أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:

استعرض الرئيس التركي دور بلاده في حل الكثير من الأزمات العالمية، وأشار إلى أن وجودهم يؤكد على رغبة تركيا ورسالتها التي تدعو إلى إصلاح منظومة القرار الدولي، خاصة في مثل هذه المناسبات التي تعد فرصة مهمة لعرض المواقف على المستوى الدولي.

وتناول أردوغان في كلمته الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي وعلى رأسها الأزمة السورية، وازدياد تدفق اللاجئين إلى بلاده في ظل استمرار تركيا بمحاربة الإرهاب على الأرض، وتمكنها من منع المجازر التي تنفذها أذرع تنظيم "بي كا كا " الإرهابي في سوريا.

وفي هذا السياق، أعرب أردوغان عن ترحيبه بتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، عبر تركيا.

كذلك تحدث الرئيس التركي عن العديد من القضايا الدولية الأخرى كقضية أفغانستان وليبيا والقرم وكشمير وفلسطين، إضافة إلى الروهينغا وقبرص وشرق المتوسط وأخيرا جائحة كورونا، موضحا الموقف التركي تجاه كل هذه القضايا، ومستعرضا التوصيات التركية تجاهها.

البيت التركي في نيويورك:

وكان أردوغان قد افتتح يوم الاثنين الماضي المبنى الجديد للبيت التركي بمدينة نيويورك، الواقع مقابل مقر الأمم المتحدة، معتبرا أن ذلك يعكس مدى قوة أنقرة المتصاعدة، ومشددا في الوقت نفسه على أن مبنى البيت التركي سيكون انعكاسا لمكانه بلاده في المجتمع الدولي خاصة وأنها تتجه نحو مئوية تأسيس الجمهورية في 2023.

وأوضح في كلمته التي حضرها عدد من الجالية التركية بنيويورك، أن المبنى سيضم مقرات البعثة الدائمة لتركيا لدى الأمم المتحدة، وقنصليتها العامة في نيويورك، إضافة إلى ممثلية جمهورية شمال قبرص التركية.

من جهة أخرى استقبل الرئيس التركي وفدا من وقف "توركن" المعني بدعم الطلاب في نيويورك، وأعرب عن تقديره للمجهودات التي يبذلها الوقف لدعم الطلاب الأتراك والمسلمين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها بلاده لمنع انخراط أي من مواطنيها في التنظيمات الإرهابية سواء داعش أو بي كا كا أو منظمة غولن الإرهابية.

لقاءات مع نظرائه السابقين:

واجتمع الرئيس التركي مع عدد من نظرائه السابقين على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فالتقى مع رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، ورئيس بلغاريا الأسبق بيتار ستويانوف، وعضو المجلس الرئاسي البوسني السابق عن الصرب ملادن إيفانيتش.

اللقاءات التركية السياسية والقضايا الدولية:

وأجرى الرئيس التركي العديد من اللقاءات مع عدد من المسؤولين والسياسيين الدوليين داخل مقر البيت التركي المقابل للأمم المتحدة، كانت أبرز هذه اللقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحثا العديد من الملفات الدولية لا سيما القضية السورية والأفغانية والقبرصية إضافة إلى الليبية.

وكذلك أجرى أردوغان اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حضره من الجانب التركي عدد من الوزراء على رأسهم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، إضافة إلى وزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير التجارة محمد موش.

وفي لقائه مع نظيره العراقي برهم صالح، بحث الطرفان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والعمل على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد أردوغان بالجهود التي يبذلها العراق من أجل تخفيف حدة التوترات بالمنطقة عبر الحوار، مشيرا إلى دعم بلاده لأمن واستقرار العراق.

أردوغان يلتقي رئيس الفيفا ووفد نيويورك تايمز الصحفي:

وفي سياق متصل، التقى أردوغان مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو وذلك أيضا بمقر البيت التركي بنيويورك، الذي استقبل فيه أيضا وفدا من صحيفة نيويورك تايمز، وحضر اللقاء رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ومدير عام وكالة الأناضول سردار قره غوز.

وفي سياق آخر شهدت أشهر شوارع نيويورك حملات تعريفية بالكتاب الذي ألفه أردوغان تحت عنوان "من الممكن إنشاء عالم أكثر عدلاً"، وذلك عبر شاحنات عرض متنقلة وشاشات عملاقة في ميدان التايمز.

وسيتم التبرع بعائدات الكتاب الذي ترجم إلى عدة لغات مختلفة إلى إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد).