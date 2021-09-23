متحدث الرئاسة التركية يلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض

أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي بالتعاون بين الولايات المتحدة وتركيا حول الشأن الأفغاني، لافتًا أن هذا ما ذكره خلال لقائه مع متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الأربعاء.

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن إيميلي هورن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، حول اللقاء الذي جمع بين جيك سوليفان وقالن في البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.

وقالت هورن في بيانها "التقى متحدث الرئاسة التركية مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء"، لافتة أن الأخير "أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالتعاون المشترك بين واشنطن وأنقرة في أفغانستان".

كما شدد مستشار الأمن القومي خلال اللقاء على "أهمية استمرار التعاون بين البلدين حيال عدد من الموضوعات وعلى رأسها إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين من المواطنين الأفغان"، بحسب المصدر نفسه.

هورن أوضحت كذلك أن الطرفين بحثا العديد من الموضوعات مثل وباء كورونا وتغير المناخ، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، هذا إلى جانب نقاط مثل التطورات في الشرق الأوسط والقوقاز، وتشديدهما على أهمية استمرار الاستقرار شرقي البحر المتوسط.

واختتمت هورن بيانها قائلة "كما اتفق قالن وسوليفان على أهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة".