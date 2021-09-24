أردوغان: لا بد من العمل مع روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية

وفي تصريح بعد أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، تطرق الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى قضايا إقليمية ومحلية.

وفي السياق، تحدث عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، فأوضح أن تركيا تسعى إلى تعزيز علاقتها الثنائية مع روسيا والوصول إلى حجم تبادل تجاري قيمته 100 مليار دولار.

وقال أردوغان إن النظام السوري يهدد جنوب بلاده.

وأكد تطلع تركيا إلى إبداء الرئيس الروسي وبلاده باعتبارها بلدا صديقا موقفا مغايرا حيال الشأن السوري بما تقتضيه علاقات التضامن بين البلدين، والعمل المشترك في الحدود الجنوبية لتركيا.

وشدد على ضرورة أن تبحث تركيا وإيران وروسيا لتحويل سوريا إلى حوض سلام.