القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان: لا بد من العمل مع روسيا لإيجاد حل للأزمة السورية

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 24.09.2021 16:13
من لقاء أردوغان بوتين في ديسمبر 2012 من لقاء أردوغان بوتين في ديسمبر 2012

وفي تصريح بعد أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول، تطرق الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى قضايا إقليمية ومحلية.

وفي السياق، تحدث عن لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، فأوضح أن تركيا تسعى إلى تعزيز علاقتها الثنائية مع روسيا والوصول إلى حجم تبادل تجاري قيمته 100 مليار دولار.

وقال أردوغان إن النظام السوري يهدد جنوب بلاده.

وأكد تطلع تركيا إلى إبداء الرئيس الروسي وبلاده باعتبارها بلدا صديقا موقفا مغايرا حيال الشأن السوري بما تقتضيه علاقات التضامن بين البلدين، والعمل المشترك في الحدود الجنوبية لتركيا.

وشدد على ضرورة أن تبحث تركيا وإيران وروسيا لتحويل سوريا إلى حوض سلام.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية الاعتراف المتبادل بشهادات لقاح...
مختارات