السفير التركي لدى مكتب الأمم المتحدة: أولويتنا في سوريا حماية المدنيين

أكد السفير التركي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن أولوية أنقرة الدائمة في سوريا هي حماية المدنيين.

جاء ذلك في تصريح للسفير صادق أرسلان، الخميس، خلال مناقشة تقرير مكون من 46 صفحة حول وضع حقوق الإنسان في سوريا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأفاد أرسلان أن قرابة 9 ملايين سوري يواصلون معيشتهم بالاعتماد على الدعم التركي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: "أولويتنا في سوريا دومًا هي حماية المدنيين سواء من الناحية الأمنية أو تأمين المساعدات الإنسانية لهم".

وفي سياق متصل، قال أرسلان إن السوريين تعرضوا خلال السنوات العشر الماضية، إلى أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان.