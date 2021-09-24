كازاخستان وتركيا تتبادلان الاعتراف بشهادات لقاح كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية الاعتراف المتبادل بشهادات لقاح فيروس كورونا، مع عدد من الدول، بينها تركيا.

وأكدت الخارجية الكازاخستانية في بيان أنّ الاعتراف المتبادل بشهادات اللقاح تمت مع كل من تركيا، والمجر، وقرغيزيا، وجورجيا، وتايلاند، ومولدوفا، ومنغوليا.

وأشارت إلى أنّ الاعتراف المتبادل لشهادات اللقاح من أجل المسافرين بدأ العمل بها اعتبارا من22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتمنح الشهادات لمن تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا، فلا يضطر مواطني الدول المذكورة من تقديم اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، أو الخضوع لإجراءات العزل الصحي عند زيارتهم لكازاخستان.

وأشارت الخارجية لاعتراف كل من بلاروسيا، وفيتنام، ومصر، وعٌمان بشهادات اللقاح الكازاخستانية.

ولفتت إلى أنّ المحادثات جارية من أجل الاعتراف المتبادل لشهادات اللقاح مع كل من أذربيجان، وأوزباكستان، وروسيا، والأرجنتين، والأردن، والمغرب، وإندونيسيا، وأرمينيا، والفلبين.