انتهاء مناورات "عاصفة المتوسط" بين تركيا وقبرص التركية بنجاح

انتهت، الجمعة، مناورات "عاصفة المتوسط 2021"، التي بدأتها وحدات عسكرية مختلفة من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، الاثنين.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص.

وذكر البيان أن المناورات أجريت بهدف تعزيز القدرة على تخطيط وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ الجوية والقتالية وتبادل المعلومات والخبرات وتحسين إمكانية التشغيل البيني.

وجاء في البيان أن "القوات المسلحة التركية وقوات الأمن في شمال قبرص تواصل حماية حقوق ومصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص في شرق البحر المتوسط، لتكون ضامنا للسلام والأمن في جزيرة قبرص تمشيا مع الضمانات الدولية واتفاقيات التحالف ".

وشاركت في المناورات التي تقام سنويا قوات جوية وبرية وبحرية من تركيا، بالإضافة إلى قوات من شمال قبرص.

كما تهدف تلك المناورات لتطوير قدرات العمل المشترك بين قوات البلدين وتبادل الخبرات.