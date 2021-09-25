تركيا الخامسة أوروبياً والـ12 عالمياً في القوة المركبة للطاقة المتجددة

أعلن رجب طيب أردوغان أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة أوروبيا والـ 12 عالمياً في القوة المركبة للطاقة المتجددة.

جاء ذلك في مقطع مصور بعث به الرئيس التركي، الجمعة، إلى اجتماع "حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة".

وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على تنفيذ مسؤولياتها في مكافحة التغير المناخي وضمان التحول إلى الطاقة النظيفة.

وصرح أن الاحتباس الحراري وتغير المناخ من أهم التحديات في تاريخ البشرية.

وأشار إلى أن حتى أكثر المناطق النائية في العالم تواجه كوارث طبيعية ومشاكل صحية واقتصادية واجتماعية ناجمة عن أزمة المناخ.

وبين أردوغان أن إدارة أزمة المناخ لا يمكن إلا من خلال التعاون العالمي.

وتابع: "من أجل ذلك، يجب أن نضمن تقاسما عادلا للأعباء. من الواضح أن قطاع الطاقة سيقدم أهم مساهمة في هذا الاتجاه".

وشدد على وجوب تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية وتوسيع موارد الطاقة المتجددة والنظيفة، وزيادة كفاءة الطاقة.

وأوضح أن تركيا تحقق قصة نجاح كبيرة في تحويل الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وتابع: "نحتل المرتبة الخامسة أوروبيا والـ 12 عالميا في القوة المركبة القائمة على الطاقة المتجددة. وتبلغ حصتنا المتجددة في القدرة الكهربائية المركبة 53 بالمئة".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن تحويل الطاقة ليس عملية سهلة، مبينا أنها لا تؤثر فقط على جميع المؤسسات والأسواق والمستهلكين في قطاع الطاقة، بل لها تداعيات أيضا على مجالات مختلفة عالميا ومحليا.

وأكد أن تركيا تتابع عن كثب قضايا مصادر الطاقة الجديدة والبديلة، والهيدروجين الأخضر، والاحتراق النظيف وتقنيات التقاط الكربون، وتقنيات طاقة الرياح والأمواج البحرية، التي تم تأكيدها في اتفاقية أوروبا الخضراء.

وفي ختام كلمته، توجه الرئيس أردوغان بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متمنيا أن يكون الاجتماع مفيدا للبشرية جمعاء.