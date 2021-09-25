دالاس تصبح الوجهة الـ11 للخطوط الجوية التركية في الولايات المتحدة

انطلقت أمس الجمعة أولى رحلات الخطوط الجوية التركية إلى وجهتها الجديدة في مدينة دالاس الأمريكية، استمراراً لخطة الشركة في توسيع شبكة وجهاتها العالمية.

وقالت الشركة في بيان السبت، إن الخطوط الجوية التركية التي تحتل المركز الأول عالميا من حيث الوجهات الدولية، نظمت أمس الجمعة أولى رحلاتها إلى مدينة دالاس في ولاية تكساس.

وأضافت أن دالاس، رابع أكبر مدينة أمريكية، أصبحت الوجهة الـ11 للخطوط التركية في الولايات المتحدة.

وأردفت أن عدد الرحلات الأسبوعية إلى الوجهة الجديدة 4، أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، والأحد.

ولفتت إلى أنها ستنظم رحلاتها إلى دالاس بواسطة طائرة بوينغ من طراز "787-9".