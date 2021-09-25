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رئيس الوزراء اليوناني: نريد إبقاء قنوات الحوار مع تركيا مفتوحة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.09.2021 10:42
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الفرنسية رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (الفرنسية)

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه يسعى باستمرار لإيجاد طرق للتعاون المشترك مع تركيا.

وقال ميتسوتاكيس في تصريحات الجمعة، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك: "اليونان تريد دائمًا إبقاء قنوات الحوار مع تركيا مفتوحة".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي لخلق فرص للتعاون مع أنقرة"، مؤكدا رغبة بلاده في تحقيق استقرار في العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى إمكانية تعاون أثينا مع أنقرة في قضايا المناخ وملف اللاجئين.

وشدد ميتسوتاكيس في ختام حديثه على عمق الروابط التاريخية والجغرافية التي تربط البلدين ببعضهما البعض.

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