أردوغان: على واشنطن أن تختار العمل مع تركيا أو مع الإرهابيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على الولايات المتحدة أن تقرر هل ستتحرك مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة مثل "بي كا كا/ي ب ك" أو مع تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية خلال تواجده في ولاية نيويورك قبل عدة أيام للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشرت الأحد.

وردا على سؤال ما الذي يعنيه بالنسبة لتركيا "عدم اظهار الشعب الأمريكي إرادة سياسية داعمة للتدخل العسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، أجاب الرئيس أردوغان:" هذا أمر يخص أمريكا، ولسنا من يحدد ذلك".

وحول سياسات أنقرة في السياق ذاته أضاف: "نحن من يقرر ما الذي سنفعله في الشرق الأوسط".

وتابع أن "أمريكا عضو في الناتو، وتركيا عضو في الناتو، هل ستتحرك أمريكا مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة مثل بي كا كا، ب ي د، ي ب ك، أم مع تركيا، صديقتها في الناتو؟ يتعين أن تعطي قرارها بهذا الخصوص، أنا أفضل الخيار الثاني".

وردا على سؤال "فيما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث عن نيته في اجراء تغيير في سياسات الولايات المتحدة تجاه حلفائها في سوريا والعراق" خلال لقائه مع أردوغان قبل أشهر في بروكسل، أجاب الرئيس التركي بالقول "لم تسنح لنا الفرصة للخوض في هذه المسائل، لأننا ركزنا على موضوع أفغانستان".

وأردف: "لكني لطالما شرحت للقادة الأصدقاء في أمريكا موقفنا ضد تنظيمات بي كا كا، ب ي د، ي ب ك الإرهابية، وجرى ذلك في عهد (الرئيس السابق دونالد) ترامب أيضا".

ولفت إلى أنه سأل عن مصير آلاف الشاحنات من الأسلحة والذخائر التي زودت بها الولايات المتحدة تنظيم ي ب ك (ذراع بي كا كا في سوريا بذريعة مكافحة داعش)، وما الذي تنوي فعله بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا لم تتلق ردا إيجابيا بهذا الشأن.