أردوغان: العدل والحريات أساس النهضة الاقتصادية

أكد الرئيس التركي إن مساعي الإرادة السياسية في تحقيق النهضة الاقتصادية لن تتكلل بالنجاح في مجتمع لا يضمن الحقوق والحريات الأساسية للناس.

جاء ذلك في خطاب ألقاه رجب طيب أردوغان الاثنين خلال مشاركته في حفل سحب قرعة لتعيين ألف و8 من القضاة والمدعين العامين.

وأوضح أردوغان أن حكومات العدالة والتنمية اتخذت خلال السنوات الـ19 الماضية، العديد من الخطوات التاريخية لجعل المحاكم بابا للعدالة.

وأشار إلى أن عدد القضاة والمدعين العامين خلال حكم حزب العدالة والتنمية، ارتفع من 9 آلاف و349 إلى أكثر من 22 ألفا.

وأكد الرئيس أردوغان أن السلطة السياسية قدمت كافة التسهيلات كي يتمكن أعضاء السلطة القضائية من القيام بواجباتهم في سلام وأمن.

وتابع قائلا: "لقد أظهرت الأحداث المؤسفة في منطقتنا وخاصة في سوريا، أن الدول التي تتجاهل العدالة والحقوق والحريات الأساسية والقانون والقيم الإنسانية لن تدوم".