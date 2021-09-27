في ذكرى معارك تحرير قره باغ.. تركيا تجدد التزامها بدعم الأصدقاء

أكد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الاثنين، على استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعارك تحرير إقليم "قره باغ" الأذربيجاني من أرمينيا.

ووصف ألطون انطلاق معارك "قره باغ" يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2020، بأنه "اليوم الذي أشعل فتيل مرحلة حولت حزناً عاشه الأذربيجانيون طيلة 30 عاماً، إلى فرح".

وأضاف أن تركيا التي باتت فاعلة عالمياً بصناعاتها الدفاعية، ستواصل بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، الوقوف إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة، كما فعلت خلال معارك قره باغ.

كما أكد على مواصلة أنقرة الوقوف دوماً وبكل إمكاناتها وقدراتها، إلى جانب أذربيجان التي قال إنها استخدمت حقها النابع من القانون الدولي، في تحرير "قره باغ" من أرمينيا.

وأعرب عن تضامن الشعب التركي مع نظيره الأذربيجاني، في ذكرى إحياء معارك قره باغ.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم "قره باغ"، وذلك عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوما، أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.