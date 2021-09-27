رئيس البرلمان التركي يلتقي بنظيره الكازاخي في العاصمة نور سلطان

التقى رئيس البرلمان التركي، اليوم، بنظيره الكازاخي، نورلان نيغماتولين، وبرئيس مجلس الشيوخ مولين أشيمباييف.

ووصل مصطفى شنطوب العاصمة نور سلطان، أمس الأحد، على رأس وفد للمشاركة في اجتماع الجمعية البرلمانية للدول الناطقة باللغة التركية.

وأجرى شنطوب والوفد المرافق له، لقاء ثنائياً وآخر على مستوى الوفود مع نيغماتولين.

لاحقاً، التقى شنطوب برئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، مولين أشيمباييف.

وبحث الجانبان الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات في مجالات الرقمنة والفضاء، والسياحة والثقافة، والتعليم والتجارة.

ويرافق شنطوب في زيارته رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الكازاخية النائب عن حزب العدالة والتنمية محمد علي جوهري، وعدد من النواب.