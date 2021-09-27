رئيس كازاخستان: علاقاتنا تتطور ديناميكياً مع تركيا

أكد الرئيس المؤسس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف تمتع بلاده بعلاقات تتطور ديناميكيا مع تركيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الإثنين، في إطار زيارة يجريها الأخير لكازاخستان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس المؤسس.

وأعرب نزارباييف عن تمنياته بخروج نتائج مثمرة عن اجتماع الجمعية العامة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية، المزمع عقدها غدا الثلاثاء.

وأشار إلى ديناميكيات تطور العلاقات التركية الكازاخية التي تمتد لـ30 عاما، مؤكدا تواصه الدائم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف: "منذ الأيام الأولى لاستقلالنا وأنا أعمل على تطوير التعاون الكازاخي التركي، لدينا الآن علاقات متطورة بشكل ديناميكي".

ووصل شنطوب إلى نور سلطان، الأحد، على رأس وفد تركي للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للجمعية البرلمانية للدول الناطقة باللغة التركية وإجراء محادثات ثنائية.