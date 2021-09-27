وزير الخارجية التركي يؤكد العمل مع أوزبكستان حول الأزمة في أفغانستان

أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا ستعمل مع أوزبكستان في الملف الأفغاني والتطورات المتعلقة به.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مولود تشاوش أوغلو، الأحد، مرحباً فيها بوصول وزير خارجية أوزبكستان عبد العزيز كاملوف إلى إسطنبول لحضور الاجتماع الطارئ لمجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا وأوزبكستان ستزيدان حجم التبادل التجاري بينهما بفضل اتفاقية التجارة التفضيلية بينهما.

ويعقد مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي)، الاثنين، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن الاجتماع الطارئ يعقد في إسطنبول بدعوة من الوزير مولود تشاوش أوغلو.

وأضافت أن تشاوش أوغلو سيجري مباحثات ثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع.