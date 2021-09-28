أردوغان يلتقي بوتين الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية وقضايا دولية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يعتزمان مناقشة العلاقات الثنائية وقضايا دولية.

وأفاد بيان صادر، الثلاثاء، أن أردوغان وبوتين سيلتقيان غدا الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية.

وأضاف: "من المقرر تناول مختلف جوانب الشراكة الروسية التركية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية".

وأوضح أن الزعيمين سيبحثان بالتفصيل القضايا الدولية الراهنة، بما فيها الوضع في سوريا وليبيا وأفغانستان وجنوب القوقاز.

والإثنين، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن بوتين وأردوغان سيلتقيان غدا الأربعاء وجها لوجه.