الاستخبارات التركية تحيد واحداً من كبار قياديي بي كا كا الإرهابي

نجحت الاستخبارات التركية في تحييد قيادي من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي مدرج على النشرة الحمراء للإنتربول خلال عملية نفذتها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر أمنية، الثلاثاء، استهدفت مسيّرات تركية المدعو "أنغين قره أصلان" الذي يحمل الاسم الحركي "حيدر وارتو"، ويشغل عضوية ما يسمى اللجنة المركزية في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي.

وأشارت المعلومات إلى أن قره أصلان الذي تم تحييده خلال العملية، انضم إلى تنظيم "بي كا كا" الإرهابي عام 1982، وتلقى تدريبات في دمشق في التسعينيات، ونشط كممثل عن التنظيم في أرمينيا مطلع القرن الواحد والعشرين.

وأوضحت أنه موجود في سوريا منذ عام 2019، وشغل منصبا قياديا في التنظيم خلال هذه الفترة في عدة مناطق، وخطط للعديد من العمليات الإرهابية.

ولفتت إلى أن قره أصلان هو الإرهابي ذو المستوى الأعلى الذي يتم تحييده في سوريا حتى الآن.