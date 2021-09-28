تركيا تحتفي بالذكرى 89 ليوم اللغة التركية

التركية لغةٌ بليغة ومعبرة وسلسة ومُحكمة. وهي لا تستحق الاحتفال بها فحسب بل وكذلك التعرف على بعض الفروق الدقيقة في كلماتها التي تعبر حقاً عن عمق الثقافة ومدى عاطفية الأتراك وحساسيتهم المرهفة.

احتفلت تركيا يوم الأحد بيوم اللغة التركية الذي يصادف هذا العام الذكرى 89 للاعتراف باللغة التركية لغة رسمية في البلاد من قبل مصطفى كمال أتاتورك في 26 سبتمبر/أيلول 1932.

وتعود اللغة التركية إلى آلاف السنين، لكن اللغة التركية الحديثة كما نعرفها تنحدر من التركية العثمانية والتركية الأناضولية السابقة التي أدخلها الأتراك السلاجقة إلى المنطقة. ونُشر أول قاموس تركي تحت عنوان "الديوان التركي" للسلطان وليد عام 1277. وظلت اللغة التركية تكتب بحروف عربية حتى عام 1928، عندما اعتمدت الجمهورية التركية النص اللاتيني. وتم في ذلك الوقت، استيعاب العديد من الكلمات العربية والفارسية في التركية المنطوقة، وعمد الإصلاح اللغوي الذي أدخلته حكومة جمهورية تركيا إلى التطهير اللغوي. وكانت جمعية اللغة التركية المسماة Türk Dil Kurumu تحتل مكانة مرموقة لدى مؤسس الجمهورية التركية، لدرجة أنه منحها حقاً ميراثه إلى جانب جمعية التاريخ التركي.

أما التطور الآخر المثير للاهتمام الذي حدث خلال سنوات تأسيس الجمهورية التركية، فكان اعتماد قانون اللقب، حيث أُلزم جميع المواطنين الأتراك في 21 يونيو/حزيران 1934 بتبني لقب تركي قانوني. ونظراً إلى أن اللقب التركي وجد قبل 87 عاماً فقط نلاحظ أنه تم اختيار العديد من الأسماء لتعكس مهنة أو تراث العائلة، ما جعل الألقاب في كثير من الحالات، قادرة أن تعكس تاريخ العائلة بشكل كبير.

فكيف يعبر الأتراك عن الحب وما هي مصطلحاته باللغة التركية؟

هناك عدد من الكلمات باللغة التركية تعكس الجوانب الفريدة للثقافة والأهمية الموضوعة للتعبير عن الحب. ففي اللغة التركية توجد كلمات متعددة لتعريف مفهوم الحب لا يوجد لها نظير بنفس الطريقة في اللغة الإنجليزية ولا العربية. وعلى سبيل المثال يتم التعبير عن الشكل النهائي للحب الرومانسي والإلهي باللغة التركية بواسطة كلمة عشق التي تلفظ بالتركية "aşk" وبالتالي يُشار إلى الوقوع في الحب باللغة التركية باسم "aşık olmak".

وفي حين أن معناها هو "الحب"، فإن كلمة "aşk" لا يجب استخدامها للتعبير عن حب الأم أو الأخ، ناهيك عن استخدام مصطلح الحب الحصري "aşkım" والذي يعني بالتركية "حبيبي".

وفي اللغة التركية، يتم التعبير عن مشاعر الحب لأفراد الأسرة أو الأصدقاء من خلال كلمة "sevgi" برغم أن المصطلح "sevgili" يشير حصرياً إلى الشريك الرومانسي. وأما الطريقة التي يقول بها الأتراك "أنا أحبك" ، فهي "Seni seviyorum" ويمكن نطق هذه العبارة لكل من التعبيرات الرومانسية والأفلاطونية عن التقارب.

وتوجد في اللغة التركية أيضاً كلمة "gönül"، التي تشير في جوهرها إلى روح الشخص وقلبه ورغباته. ومع ذلك، هناك عدد كبير من العبارات المحيطة بالكلمة والتي تشير إلى الحب العميق لشخص أو مهنة. بالإضافة إلى معنى الوقوع في الحب بعمق، فكلمة "gönül vermek" تعني أن يتعلق قلبك بشيء أو بشخص ما. وتعني "Gönül" أيضاً أن تكون مستعداً وأن تكون نواياك مدفوعة من الداخل. وبالتالي ، فإن كلمة "gönüllü" تعني في الواقع "أن تكون راغباً من أعماق روحك" بالرغم من أن هذا المصطلح يستخدم للدلالة على العمل "التطوعي".

وعلى غرار مفهوم الحب، تحتوي اللغة التركية أيضاً مصطلحات متعددة لتمثيل ما يمكن أن يشار إليه في اللغة الإنجليزية على أنه "أرواحنا"، والكلمة التركية "can" تعني كلاً من الروح والحياة، ولكنها تختلف عن مصطلح "العيش"، وهي كلمة باللغة التركية أيضاً تعني الحياة ولكن بالمعنى الأكثر وضوحاً للوجود.

وفي تركيا، تتمتع كلمة "can" بالدلالة الحرفية على الروح الخاصة بالشخص، ويتم استخدامها على نطاق واسع في التعبير عن الرغبة أو الاشتهاء الشديد. فبدلاً من مجرد قول "أريد شيئاً ما أو الذهاب إلى مكان ما" باللغة التركية، فإن "هذه الروح" يُشار إليها بانتظام على أنها تقود الرغبة من خلال مقولة Canım çekti أو "تكاد روحي أن تخرج" التي تُترجم بشكل أفضل إلى الإنجليزية على أنها "أردت ذلك أو أشتهيه"، ما يشير في الواقع إلى أن الروح هي التي "تريد". المصطلح الأكثر شيوعاً للتعبير عن الحب في التركية هو "canım" والتي تعني حرفياً "حياتي" أو "روحي" وهي تعبير جميل عن الحب، وغياب مثل هذه المصطلحات الدافئة في اللغة الانكليزية عار كبير.

كذلك يشار إلى خلاصة علاقة الحب الرومانسية باللغة التركية باسم "ruh ikizi" التي تُترجم إلى الإنجليزية والعربية على أنها "توأم الروح" أو "توأم النفس". وبالتالي، فمن المنطقي أن الكلمة التركية "ruh" هي متغير آخر للإشارة إلى الروح أو الوجدان. ومع ذلك، تشير الكلمة أيضاً إلى "الأرواح" بمعنى الأشباح. ولدى تركيا أيضاً عدد من الكلمات للإشارة إلى مفهوم "الأرواح" الأخرى مثل القرين أو الأرواح الشريرة أو الجن.

وتحفل اللغة التركية أيضاً بعبارات تشير إلى "الحب بجنون"، وهي مأخوذة من قصة حب شهيرة تستند إلى شخصيات من القرن السابع، حيث يقع بطل الرواية الشاعر "مجنون" في حب "ليلى" ويفقد عقله حرفياً، ويهرب إلى الجبال لصياغة القصائد في حبها. ولحسن الحظ بالنسبة لي، نظراً لأن هذا هو اسمي، فإن اسم "ليلى" منتشر في تركيا بشكل كبير وله معاني متعددة. منها أن يشعر المرء بالتحليق فوق الغيوم عند الوقوع في الحب، وهو ما يسمى "ليلى أولماك" أو بعبارة أخرى "أن تكون ليلى".

مفهوم القسمة والنصيب في اللغة التركية:

ليس مفاجئاً أن تزخر اللغة التركية بعدد من الكلمات للتعبير عن مفهوم القدر أو المصير. فكلمة "Kısmet" أي القسمة هي إحدى هذه الكلمات وكذلك القدر "kader" والنصيب "nasip" وكلها مصطلحات تشير إلى المُثُل التي يتعامل بها الناس.

أما كلمتي المفضلة باللغة التركية، فهي الكلمة التي ليس لها نظير مباشر في اللغة الإنجليزية ولا في اللغة العربية، ويمكن رؤيتها تزين لافتات المطاعم والقوارب في جميع أنحاء تركيا. إنها كلمة "Yakamoz" أو ضوء القمر المتلألئ الذي ينعكس على الماء ليلاً. وهي تشير أيضاً إلى العوالق البحرية، وهي نوع من الكائنات الدقيقة التي تضيء مياه البحر عند تحفيزها بالحركة.

بقلم: LEYLA YVONNE ERGIL