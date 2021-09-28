تشاوش أوغلو يهنئ وزير الخارجية اللبناني بمنصبه الجديد

هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، نظيره اللبناني الجديد، عبد الله بوحبيب، بتولي حقيبة الخارجية.

وأفادت الخارجية التركية في بيان، الثلاثاء، أن تشاووش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع بوحبيب، وهنأه باستلامه منصبه الجديد.

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق اليوم، هنأ تشاوش أوغلو، أيضا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ببدء الحكومة الجديدة مهامها.

وفي 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تشكلت حكومة ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، وذلك منذ استقالة حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب 2020.

ومنذ أكثر من عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.