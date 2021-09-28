قبرص التركية: سندخل المحادثات الرسمية بعد قبول مساواتنا في السيادة في الجزيرة

جدد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، تأكيده أن حكومته ستدخل بالمحادثات الرسمية في حال الاعتراف بالمساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي في الجزيرة.

جاء ذلك في تصريح صحفي الثلاثاء، بعد اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزعيم إدارة قبرص الجنوبية الرومية نيكوس أناستاسياديس، في نيويورك.

وأكد تتار أن المحادثات لا يمكن أن تستمر الطريقة نفسها التي استمرت لمدة 60 عاما ولم تسفر عن أي نتائج.

وأضاف: "بما أنه لا توجد أرضية مشتركة، فلا ضرورة للاستعجال في بدء المحادثات في الوقت الحالي".

وتابع: "إذا تم قبول مساواتنا في السيادة والوضع الدولي المتساوي، فإننا سنبدأ بالمحادثات الرسمية".

وشدّد تتار على ضرورة الاتفاق على التعاون بين دولتين منفصلتين تعيشان جنبا إلى جنب على أساس المساواة في السيادة.