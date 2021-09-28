قرابة 5 ملايين سائح يزورون إسطنبول خلال 8 أشهر

استقبلت مدينة إسطنبول التركية، 4 ملايين و854 ألف و4 سائحين أجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فإن المدينة استقبلت في شهر أغسطس/ آب الماضي مليوناً وألفين و722 سائحاً، محققة زيادة بنسبة 129 بالمئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل 999 ألفاً و765 سائح إلى إسطنبول، في أغسطس الماضي، عبر الخطوط الجوية، فيما جاء ألفان و957 سائحا عبر البحر.

وهبط 67.89 بالمئة من السياح الذين وصلوا إسطنبول عبر الخطوط الجوية، في مطار إسطنبول، بينما هبط 31.68 منهم في مطار صبيحة غوكجان الواقع على الشق الآسيوي من المدينة.

وعلى صعيد السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، تصدر الألمان القائمة بـ 117 ألف و522 سائحاً، مشكلين بذلك 11.72 بالمئة من إجمالي السياح الأجانب القادمين إلى المدينة.

وحل الإيرانيون في المركز الثاني بـ 88 ألف و63 سائحاً، تلاهم الروس بـ 60 ألف و68 سائحاً.

وفي الإجمال، استقبلت إسطنبول سياحاً من 190 دولة مختلفة حول العالم.