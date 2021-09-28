قوات الدرك تعثر على جثتين لمهاجرين أجبرتهم اليونان على العودة للمياه التركية

عثرت السلطات التركية على جثتين لمهاجرين غير نظاميين أجبرتهم اليونان على العودة إلى الجانب التركي، في ولاية "أيدين"، غربي البلاد.

فقد تقدّم مهاجر غير نظامي يحمل الجنسية اليمنية، ببلاغ إلى قوات الدرك (الجندرمة)، بعدما عثرت عليه السلطات التركية.

وقال المهاجر اليمني إن السلطات اليونانية أجبرته برفقة اثنين آخرين، بينهما امرأة، على العودة إلى الجانب التركي، وألقتهم في بحر إيجة دون أن تزودهم بسترات نجاة.

وأضاف أن المرأة التي كانت معهم، أخبرت الأمن اليوناني بأنها لا تجيد السباحة.

وبناء على بلاغ المهاجر اليمني، أطلقت "الجندرمة" التركية عملية بحث عن المهاجرين الاثنين، لتعثر على جثتهما، في 24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالقرب من شاطئ قرية تابعة لولاية "أيدين."