إزالة 80 ألف لغم أرضي على الحدود التركية الشرقية مع إيران

في إطار مشروع أعده الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الوطني لمكافحة الألغام التابع لوزارة الدفاع التركية، بدأت تركيا في إزالة 80 ألف لغم أرضي مضاد للأفراد، مزروع على حدودها الشرقية مع إيران.

وأقيمت الثلاثاء مراسم على الحدود الإيرانية عند سفح جبل "كوتشوك آغري" في قضاء "أراليق" في ولاية إغدير شرقي البلاد، بمشاركة ممثلين من أطراف المشروع المشترك.

وفي كلمة له خلال المراسم، قال والي إغدير، إنغين صاري إبراهيم، إن الألغام تشكل مصدر قلق إنساني.

وأضاف: "الألغام تقيد أيضا قدرتنا على التحركات الأمنية في مناطقنا الحدودية. بذلت تركيا جهدا كبيرا للقضاء على هذه المشكلة. نجري شراكات مهمة للغاية وأنشطة مختلفة معا".

وتابع: "نحن في المرحلة الثالثة من مشروعنا الذي بدأ عام 2016".

وبين إبراهيم أن تركيا تعمل على توفير أمن حدودي "حديث وقوي وإنساني" في المنطقة.

وأكد أن تركيا تفضل استخدام التكنولوجيا لأمن الحدود بدلا من الألغام التي كانت تستخدم في الماضي.

وأوضح أن بلاده توفر حاليا أمن حدودها عبر أبراج كهروضوئية، وكاميرات حرارية، وأنظمة إضاءة، والأسلاك الشائكة، وأدوات تكنولوجية حديثة، وطائرات بدون طيار وجدران خرسانية.

من جهته، وصف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، الألغام الأرضية المضادة للأفراد بـ "العدو الخبيث".

وقال إنهم يريدون أن تتخلص البلاد من تلك الألغام بموجب معاهدة "أوتاوا" لحظر الألغام وتركيا طرف فيها.

وذكر لاندروت أن اللغم يلحق أضرارا بالغة في جميع أنحاء العالم معتبرا استخدامه لحماية الحدود "أسلوب عفا عليه الزمن وغير إنساني".

وتابع: "لهذا السبب نقوم الآن بعملياتنا في هذه المنطقة بالتعاون الوثيق مع شركائنا الأتراك. تتم هذه الأنشطة على الحدود الشرقية والجنوبية لتركيا، خاصة على الحدود الإيرانية".