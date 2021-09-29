مغادراً سوتشي.. أردوغان يصف لقاء بوتين بـالمثمر

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"المثمر".

وذكر أردوغان في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إنه غادر مدينة سوتشي الروسية بعد لقاء مثمر مع بوتين.

وأرفق الرئيس التركي التدوينة بصورة جمعته مع نظيره الروسي.

وغادر أردوغان،مدينة سوتشي الروسية، عصر الأربعاء، بعد مباحثات استمرت ساعة ونصف الساعة أجراها مع بوتين.

وشارك عدد من المسؤولين الروس والأتراك في وداع أردوغان بمطار سوتشي الدولي.

وكان برفقة أردوغان في الطائرة رئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وكان الرئيس أردوغان وصل إلى مدينة سوتشي اليوم.