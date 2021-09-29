وزير التجارة الخارجية الفرنسي يعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية مع تركيا

صرح وزير التجارة الخارجية والاستثمار الفرنسي فرانك ريستر، أنه يتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 16 مليار يورو، بنهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة للوزير الفرنسي، الأربعاء، خلال مشاركته في الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين فرنسا وتركيا.

وأشار إلى أن 450 شركة فرنسية تمتلك استثمارات في تركيا، وأن حجم الاستثمارات بين عامي 2014 و2019 بلغ 5 مليارات يورو.

وأكد على أهمية العلاقات التجارية بين البلدين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري العام الماضي بلغ 14 مليار يورو، وأنه من المتوقع أن يسجل بنهاية العام الجاري 16 مليار يورو.

ولفت إلى إمكانية تعزيز الاستثمارات وعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، مثل البيئة والطاقة المتجددة والنقل والصحة والزراعة والتكنولوجيا.