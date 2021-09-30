أردوغان: على الولايات المتحدة أن تغادر سوريا وتتركها لأهلها

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن عدم رضاه من العلاقات الوطيدة بين منسق الولايات المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، وتنظيم "ي ب ك / ب ي د / بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة خلال عودته من روسيا، الأربعاء.

وقال أردوغان إن ماكغورك يبدو كأنه مدير تنظيم "ي ب ك / ب ي د / بي كا كا"، فهو يتجول بحرية مع التنظيمات الإرهابية.

وأضاف: "تجول ماكغورك يداً بيد مع التنظيمات الإرهابية في المناطق التي نكافحها فيها نحن يجعلنا نشعر باستياء كبير".

وشدد على وجوب مغادرة الولايات المتحدة سوريا وتركها لشعبها عاجلاً أم آجلاً.

وحول علاقات أنقرة وواشنطن، قال أردوغان: "سنلتقي (مع الرئيس الأمريكي جو بايدن) في روما إذا أتيحت الفرصة، وعلى الأرجح أننا سنجتمع في غلاسكو، ما يعني أن ثمة خطوات مباشرة يتم اتخاذها".