أردوغان يجدد رفض تركيا انتقادات شرائها منظومة إس-400 الروسية

شدد الرئيس التركي على رفضه مجدداً للانتقادات والمزاعم الغربية بأن اقتناء تركيا لمنظومة الدفاع إس-400 الروسية، "تضر بحلف شمال الأطلسي".

جاء ذلك في تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أدلى بها لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أثناء حضوره أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76، ونشرت الصحيفة، الأربعاء، الجزء الخاص بالمنظومة الروسية من تلك التصريحات.

وأضاف الرئيس أردوغان قائلاً: "لو أن الولايات المتحدة باعتنا أنظمة بطاريات صواريخ باتريوت الدفاعية ما كنا سنضطر لشراء المنظومة الروسية".

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان قال في تصريحاته لها: "نرفض المزاعم التي تقول إن شراء المنظومة الروسية يقوض حلف شمال الأطلسي الحلف العسكري الرئيس للغرب".

وأشار الرئيس التركي كذلك أن كلا من أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سبق وأن أكدا حق تركيا في اختيار موردي الأسلحة لها، مضيفًا "نحن نشتري أسلحتنا الخاصة".

وتابع قائلا: "ولو باعنا الأمريكان صواريخ باتريوت، لما اضطررنا لشراء المنظومة الروسية"، مضيفًا: "يمكننا تعزيز دفاعاتنا بالشكل الذي نريد".

وشدد الرئيس أردوغان على أن العلاقات التركية - الأمريكية لا تزال مهمة جداً، متابعًا: "فتركيا لها علاقات طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وهذا ما ينبغي الحفاظ عليه وتعزيزه".