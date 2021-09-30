رئيس الوزراء اليوناني: ليست لدينا النية في دخول سباق تسلح مع تركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني أنهم لا ينوون الدخول في سباق تسلح مع تركيا وأنه يأمل حل الخلافات بالحوار.

جاءت تصريحات كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس بعد يومين من توقيع اليونان صفقة دفاعية مع فرنسا بقيمة حوالي 3 مليارات يورو (3.5 مليار دولار)، بما في ذلك شراء ثلاث فرقاطات فرنسية للبحرية اليونانية.

وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر منتدى الديمقراطية في أثينا "لا يمكننا تجاهل حقيقة أننا نعيش في منطقة معقدة للغاية. إنها حقيقة جغرافية لا يمكننا تجاهلها".

قال رئيس الوزراء: "لا أنوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا، وأنا دائما أمد يد الصداقة إلى تركيا. لدينا خلافات كبيرة حول العديد من القضايا، ولكن يجب أن تكون هناك طريقة لحل هذه الخلافات من خلال الحوار. وفي نفس الوقت سندافع عن أراضينا وسلامة أراضينا وسيادتنا وحقوقنا السيادية. ومن أجل القيام بذلك، نحتاج إلى قوة ردع "، على حد قوله.

وقال إن الفرقاطات الفرنسية التي ستشتريها اليونان "ستدخل البحرية إلى عصر رقمي جديد، وسفينة ستمنحنا قدرة ردع قوية للغاية على مدى العقود المقبلة. ولدينا التزام للتأكد من أن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا".