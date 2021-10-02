تطعيم كورونا في تركيا يتخطى عتبة الـ 110 ملايين جرعة

تخطت عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في تركيا، السبت، عتبة الـ 110 ملايين جرعة.

وذكرت معطيات وزارة الصحة التركية أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا بلغ 53 مليونا و959 ألفا و758 فردا بحلول الساعة 09.15 صباحا بالتوقيت المحلي.

في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية، 44 مليونا و807 آلاف و667، وإجمالي الجرعات بما فيها الجرعة الثالثة 110 ملايين و201.

وبدأت تركيا حملة التطعيم بالبلاد في 14 يناير/ كانون الثاني في عموم تركيا ابتداء بالعاملين في قطاع الصحة.

وبحلول فبراير/ شباط بدأت بتطعيم المسنين من 65 عاما وما فوق، ثم تتالت الفئات المشمولة بالتطعيم حسب الأولية إلى أن شملت كافة الفئات بالتطعيمات لكل فرد يزيد عن 18 عاما اعتبارا من 25 يونيو/ حزيران.

وفي الوقت الراهن، يمكن لكل فرد الحصول على اللقاح بلغ 12 عاما وما فوق، وله حرية الاختيار بين لقاحي سينوفاك الصيني، وبيونتك الألماني الأمريكي.