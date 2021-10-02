وزير الخارجية المصري: هناك قدرا من التقدم في العلاقات مع تركيا نأمل البناء عليه

قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، مساء الجمعة، إن "هناك قدرا من التقدم"، في العلاقات مع تركيا نأمل البناء عليه

جاء ذلك بحسب مداخلة هاتفية للوزير ، مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه بفضائية "إم بي سي" المصرية، تعليقا عن تطورات العلاقات بين أنقرة والقاهرة في ضوء الجولة الاستكشافية الثانية بينهما.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية، إن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية مع مصر أكدت رغبة البلدين في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع العلاقات.

ووفق بيان مشترك لمصر وتركيا عقب تلك الجولة، "اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية، في المداخلة الهاتفية، إنّ الجولة الثانية تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مشيرا إلى وجود "تقييم" لأمور ثنائية وإقليمية.

وتابع "الأمر لم يصل بعد للخطوة القادمة إنما هناك قدر من التقدم نأمل أن يتم البناء عليه"، لافتًا أن الاتصالات لا تزال تسير على نفس الوتيرة لما تم في الجولة الأولى والثانية.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، كان الوزير نفسه قد قال، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، إن بلاده حريصة على "إيجاد صيغة لاستعادة العلاقات الطبيعية" مع تركيا.

وفي 5 و6 مايو/ أيار الماضي، عقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين في القاهرة، بناء على دعوة من الجانب المصري، وفي ختامها صدر بيان مشترك وصف المحادثات بـ"الصريحة والمعمقة".

وخلال الأشهر الماضية، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريح لوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق المتوسط.

وتلتها إشادة من وزير الإعلام المصري، آنذاك، أسامة هيكل، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية الأخيرة بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفا إياها بأنها "بادرة طيبة".