نظمت شركة "تاف" TAV التركية لتشغيل المطارات، حفل استقبال بمناسبة وصول أول رحلة جوية مباشرة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية إلى مطار "أسنبوغا" في العاصمة أنقرة.

وأوضحت الشركة التركية في بيان الاثنين، أنه تم الترحيب بأول رحلة جوية مباشرة لشركة "فلاي دبي" قادمة من دبي إلى أنقرة بواسطة قوس المياه في الساعة 23:20 مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

ورحبت نوراي دميرار، مديرة "تاف" في مطار أنقرة خلال الحفل بالرحلة المباشرة الأولى لـ"فلاي دبي"، مؤكدة أنهم يهدفون إلى زيادة الرحلات المباشرة مع شركائهم إلى جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن تنظيم الرحلات المباشرة بين دبي وأنقرة هو أحد أهم الخطوات ضمن هدف زيادة الرحلات المباشرة.

بدوره، قال جيحون أفندي، نائب رئيس العمليات التجارية في شركة "فلاي دبي"، إنهم أطلقوا الأحد أول رحلة مباشرة إلى تركيا منذ 11 عاما.

وأضاف أن الشركة قامت بتوسيع شبكة رحلاتها الجوية إلى كافة أنحاء العالم، معربا عن أمله في مضاعفة الرحلات إلى أنقرة خلال موسم الشتاء الحالي.

يشار أن الرحلات الجوية المباشرة لـ"فلاي دبي" ستكون إلى أنقرة بمعدل رحلتين أسبوعيا بشكل متبادل، وسيتم منح المسافرين من أنقرة إلى دبي تذكرة دخول لمعرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يستمر من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حتى 31 مارس/آذار 2022.