وزارة الخارجية التركية تعزي بضحايا تفجير العاصمة الأفغانية

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيان تعزية بالضحايا الذين سقطوا في تفجير أمام أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعربت الخارجية التركية في بيانها، الأحد، عن حزنها لسقوط ضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وجاء في البيان: "نقدم تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء لجرحى الهجوم الوحشي، ونأمل أن يعم السلام والأمن في البلاد بأسرع وقت".

ووقع التفجير خلال مراسم صلاة الجنازة على والدة أحد عناصر طالبان التي وافتها المنية قبل أيام، بحسب قناة طلوع نيوز.

وتسبب التفجير بمقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين.