وزير الدفاع التركي يبحث مع رئيس وزراء جورجيا التعاون العسكري

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، مع رئيس الوزراء الجورجي إراكلي غاريباشفيلي سبل دعم التعاون العسكري بين البلدبن.

جاء ذلك في إطار زيارة يجريها أقار إلى العاصمة الجورجية تبليسي، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع تركيا وجورجيا وأذربيجان.

وتبادل أقار وغاريباشفيلي وجهات النظر حيال الملفات الدفاعية الثنائية والاقليمية، والتعاون الأمني والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وأكد أقار على الأهمية التي توليها تركيا لوحدة أراضي جورجيا، وضرورة حل المشاكل في منطقة البحر الأسود عن طريق الحوار بين الأطراف المعنية.

كما شدد على أهمية الارتقاء أكثر بالتعاون بين البلدين في مجال التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وحضر اللقاء وزير الدفاع الجورجي جوانشير بورشولادزي.