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تركيا.. صادرات منطقة البحر المتوسط تصل 11.3 مليار دولار خلال 9 أشهر

إسطنبول
نشر في 05.10.2021 16:21
İHA İHA

أعلن اتحاد مصدري منطقة البحر المتوسط في تركيا، أن صادرات المنطقة بلغت 11 مليار و310 ملايين دولار، خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

وفي بيان صادر عنه، قال نجدت سين، منسق الاتحاد، أن صادرات المنطقة في سبتمبر/ أيلول فقط، بلغت 1.48 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 62 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح البيان أن المنتجات الكيماوية حلت في المركز الأول بين صادرات المنطقة، وذلك بعائدات بلغت 438.6 مليون دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة من ولايات المنطقة، حل العراق في المركز الأول بواقع 112.8 مليون دولار، تلته هولندا بـ 87.4 مليون دولار ثم إسبانيا بـ 86 مليون دولار.

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