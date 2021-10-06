البرلمان التركي يناقش تمديد بعثة الجيش في مالي وإفريقيا الوسطى

ينظر البرلمان التركي، الأربعاء، في مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الجيش للمشاركة ضمن بعثة الأمم المتحدة في مالي وإفريقيا الوسطى، عامًا إضافيًا.

وحملت المذكرة توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، وتضمنت أن تركيا تلقت دعوة من الأمم المتحدة لمواصلة المشاركة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار، في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وأوضحت المذكرة أن المساهمة العسكرية لحل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تشكل تهديدا للاستقرار والسلام الإقليمي في إفريقيا، تمثل امتدادًا طبيعيًا للسياسة الخارجية النشطة التي تنتهجها تركيا في المنطقة وعموم إفريقيا.

وأشارت إلى أن البرلمان التركي منح الحكومة الصلاحية للمشاركة في مهمات البعثة الأممية في مالي وإفريقيا الوسطى منذ 2 أغسطس/ آب 2016.

وطالبت المذكرة الرئاسية البرلمان بتمديد التفويض الأخير الصادر بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، لمدة عام إضافي، على أن يبدأ اعتبارا من 31 من الشهر الجاري.