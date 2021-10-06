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انعقاد الجولة 63 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.10.2021 17:51
انعقاد الجولة 63 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان

أعلنت تركيا، الأربعاء، انعقاد الجولة 63 من المحادثات الاستشارية مع اليونان، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرقي المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "عقدت اليوم الجولة 63 من المحادثات الاستشارية بين تركيا واليونان في أنقرة".

يشار أن الجولة 62 عقدت بالعاصمة اليونانية أثينا في 16 مارس/ آذار الماضي، فيما عقدت الجولة 61 بمدينة إسطنبول في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في بحري إيجة والمتوسط.

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