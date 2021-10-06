تحييد إرهابي من "بي كا كا" شارك في هجوم استهدف جنوداً أتراكاً

نجح جهاز الاستخبارات الوطني التركي في تحييد الإرهابي "أوزجان يلدز" عضو تنظيم بي كا كا الإرهابي.

وكان يلدز واسمه الحركي "دكتور رودي" من ضمن المشاركين في الهجوم الإرهابي بمنطقة داغليجا بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، عام 2012 الذي أدى لاستشهاد 8 جنود أتراك.

وأفادت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي المذكور خلال عملية أمنية استهدفت عناصر التنظيم بمنطقة غارا شمالي العراق.

وكان الإرهابي يلدز قد انضم لتنظيم بي كا كا عام 1999 وشارك في العديد من العمليات الإرهابية الدموية داخل البلاد لعدة سنوات. وفي 2013 هرب إلى شمالي العراق وشارك في عمليات التنظيم الإرهابي بمناطق قنديل وزاب وأفاشين وسنجار، ثم انتقل العام الماضي إلى منطقة غارا لعلاج عناصر التنظيم الإرهابي.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن جهاز الاستخبارات كان يراقب الإرهابي المذكور منذ فترة طويلة إلى أن تم تحييده بمنطقة غارا.