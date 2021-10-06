حزب العدالة والتنمية: تركيا تولي أهمية كبيرة للسلام والاستقرار الدائم في إدلب

أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية أن أي توتر في محافظة إدلب السورية ستنتج عنه موجات هجرة ومآسي إنسانية جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عمر تشليك مساء الثلاثاء، على هامش اجتماع هيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار بشكل دائم في إدلب (شمال غرب) ومناطق أخرى من سوريا.

وقال تشليك: "أي توتر سينشب في إدلب التي يعيش فيها حوالي 4 ملايين شخص في ظروف صعبة للغاية، سيؤدي إلى موجات هجرة ومآسي إنسانية جديدة. نواصل متابعة كل التفاصيل حتى لا يحدث ذلك".

ولفت إلى أن لقاء الرئيس أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي مهم في هذا الصدد.

وأكد على ضرورة التوصل الى حل سياسي من أجل ضمان سلام دائم في سوريا.

ولفت أن بلاده تتابع عن كثب وتقيم التقدم المحرز في عمل اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح تشليك أن تحركات التنظيمات الإرهابية في شرق الفرات والدعم المقدم لها من دول مختلفة، موضوع آخر على جدول أعمال الحكومة.

وأوضح أن تركيا تتابع عن كثب انتهاكات وقف إطلاق النار والهجمات على المدنيين في إدلب.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميها تهاجم المنطقة بين الحين والآخر، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 5 مارس/ آذار 2020.