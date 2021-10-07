السلطات التركية توقف روسية مطلوبة للإنتربول

أوقفت السلطات التركية، الخميس، مواطنة روسية عضوة في تنظيم "داعش" الإرهابي، ومطلوبة للشرطة الدولية "إنتربول" بالنشرة الحمراء.

وحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن قوات قيادة الشرطة في أنقرة، توصلت إلى معلومات مفادها أن المشتبه بها "أ. ر"، تتواجد في العاصمة بعدما دخلت إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وبعد تحديد مكان إقامة المطلوبة للإنتربول بموجب نشرة حمراء، نفذت فرق مكافحة الإرهاب صباح الخميس عملية مداهمة على عنوانها.

وأوقفت فرق الأمن المشتبه بها، كما عثرت في مكان إقامتها على 4800 دولار، و8 آلاف روبل روسي، و16 ألفا و800 ليرة تركية، فضلا عن الكثير من المعدات التكنولوجية، وبطاقة هوية سورية مزورة.