تركيا وقيرغيزستان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الصناعة والتكنولوجيا

وقع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والتكنولوجيا مع وزير الطاقة والصناعة في قيرغيزستان دوسكول بكمورزايف، الأربعاء، بهدف تعزيز تعميق العلاقات المتبادلة بين البلدين.

وأشار الوزير التركي إلى أن الاجتماعات التي عقدت بين الطرفين جاءت في الذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية قيرغيزستان، موضحا أن تركيا كانت أول دولة تعترف بدولة قيرغيزستان المستقلة.

وأكد ورانك أنهم يعملون على إحداث نقلة نوعية وتعاون جديد في مجال الصناعة والتكنولوجيا بين البلدين، والذي يعتبر أساس التنمية، مشيرا إلى البلدين يتعاونان في مجالات عديدة التي كالتعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والصناعة، إضافة إلى الصحة والزراعة والرياضة.

وصرح أنهم يسعون لنقل الخبرة الصناعية التركية إلى قيرغيزستان كمحاولة لاستمرار هذه الاتفاقية، معربا أنهم سيبدأون في العمل على إنشاء منطقة صناعية في قيرغيزستان.

من جانبه شكر دوسكول بكمورزايف وزير الطاقة والصناعة، الوزير ورانك على دعمه لمنظمة التعاون الاقتصادي التي ستنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى قيرغيزستان، من أجل الاستفادة من تجارب تركيا في هذا المجال.