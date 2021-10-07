رداً على استشهاد جندي تركي.. عملية للكوماندوز شمالي سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، القضاء على 5 إرهابيين في عمليات فورية أطلقتها قوات بلاده ردا على استشهاد أحد جنودها بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

جاء ذلك في كلمة خلال حضوره فعالية أقيمت بجامعة الدفاع الوطني التركية بولاية إسطنبول، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وقال أقار: "أطلقنا العمليات فورا ضد الإرهابيين الذين تسببوا في استشهاد رفيق سلاحنا البطل".

وأشار أن القوات المسلحة التركية قضت على 5 إرهابيين وفق المعلومات الأولية وضبطت جثثهم.

وشدد على أن العمليات مستمرة، وأن عدد قتلى الإرهابيين سيزداد في الساعات القادمة.

وأكد أقار أن دماء الشهداء الأتراك لن تذهب سدى، مضيفا "أينما وجد الإرهاب فثم هدفنا".

ولفت إلى أن ما يسمون قياديي التنظيم لا يستطيعون النوم في مكان واحد لليلتين، خوفا من الاستهداف.

وذكر أن قوات الكوماندوز التركية تمكنت من تحييد 12 إرهابيا قبل عدة أيام، داخل مغارة تقع على قمة جبل، كان الإرهابيون يدّعون استحالة الوصول إليها.

وأفاد أقار أن العمليات التي أطلقتها تركيا لمكافحة الإرهاب في 24 يوليو/ تموز 2015، أسفرت عن تحييد 18 ألفا و582 إرهابيا.

وتابع: "منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2021 تم تحييد 2136 إرهابيا".

وفي وقت سابق، استشهد جندي تركي جراء هجوم نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في منطقة عملية "درع الفرات"، شمالي سوريا.