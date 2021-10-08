أردوغان يعلن بدء إنتاج القاطرات الكهربائية محلياً العام القادم

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ إنتاج القاطرات الكهربائية العام المقبل.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الـ 12 لمجلس النقل والاتصالات بمطار أتاتورك في إسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان أن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتتالية رفعت عدد المطارات في تركيا من 26 إلى 56 (منذ 2002) وعازمة على زيادة عددها إلى 61.

ونوه بأن "مطار إسطنبول الثاني بين الأفضل في العالم، والأول على قائمة أكثر المطارات كثافة في أوروبا".

وأردف: "من خلال استثماراتنا والنجاحات التي حققناها في النقل الجوي، اقتربنا كثيرًا من هدفنا المتمثل في عدم ترك أي وجهة لم نصل إليها سواء داخل البلاد أو خارجها".

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان أن الحكومة قامت بتطوير شبكات السكك الحديدية داخل المدن.

وأوضح أن طول السكك الحديدية ضمن المدن يتجاوز اليوم 811 كم في 12 مدينة.

كما أشار إلى استمرار أعمال مد سكك بطول 185 كم في 7 مدن.

ونوه أردوغان أنه تم جمع الشركات المنتجة لعربات القطار تحت مظلة واحدة، في خطوة هامة للارتقاء بالصناعات المحلية في هذا القطاع.

وأوضح أن العام القادم سيشهد انطلاق مشروع بناء القاطرة الكهربائية الوطنية.

كما لفت إلى الانتهاء من تصميم قطار سريع، ودخوله مرحلة انتاج النموذج الأولي.

وفيما يخص الاتصالات، لفت الرئيس إلى أن الحكومة أعطت أهمية للاستثمارات في مجال الاتصالات التي باتت جزءا لا يتجزأ من مشاريع النقل.

وأضاف: "وصولنا لمرحلة إنتاج واطلاق أقمارنا الصناعية، أهم مثال على المسافة التي قطعناها في هذا المجال".

وزاد أردوغان: "هدفنا أن نصبح بلدا مطورا ورائدا ومنتجا لتكنولوجيا المعلومات وليس مستهلكا أو تابعا".

وأردف: "ولهذا نعمل من أجل رفع نسبة الانتاج المحلي والوطني في تقنيات المستقبل، وفي مقدمتها تقنية الجيل الخامس".



